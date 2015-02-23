Кремлевский "гоблин" Аксенов угрожает Порошенко "крымским трибуналом": привезем сюда и будем судить

Самопровозглашенные власти оккупированного полуострова угрожают Президенту Украины Петру Порошенко "крымским трибуналом".

Так кремлевский "гоблин" Сергей Аксенов прокомментировал журналистам заявление Порошенко к годовщине начала оккупации Крыма и призвал украинскую власть не строить иллюзий относительно возвращения аннексированного Россией полуострова, пишет Крым.Реалии.

"Мы ему (Порошенко, - ред.) крымский трибунал обещали. Поверьте, он будет. Привезем сюда и будем судить", - сказал Аксенов.

Он посоветовал Киеву не "строить иллюзий" по поводу возвращения Крыма.

"Крым вернул себя на историческую родину, и это навсегда. Пусть иллюзии выбросят вообще из головы", - сказал гоблин

Как известно, Порошенко в своем обращении назвал 23 февраля началом оккупации Крыма. Он отметил, что украинское государство будет продолжать борьбу за полуостров, который оккупировала Россия.