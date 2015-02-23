Начальник Генштаба не пришел в профильный комитет Рады, об уходе из Дебальцево расскажет замминистра

Сегодня, 23 февраля, на заседание комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне вместо начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко пришел замминистра обороны, руководитель аппарата Петр Мехед.

Заседание проходит в закрытом режиме, без журналистов, сообщает УНИАН.

Перед началом заседания Мехед отказался отвечать на вопросы журналистов.

Ожидается, что Мехед на заседании комитета выступит с докладом относительно ситуации, сложившейся в Дебальцево Донецкой области.

Агентство сообщает, что комитет ВР по нацбезопасности и обороне ожидает от Генштаба объяснений относительно отвода войск из Дебальцево.

Ранее член комитета от "Народного фронта" Андрей Тетерук сообщал, что Муженко был вызван на заседание. По словам народного депутата, Муженко уже несколько раз игнорировал подобные приглашения.

фото: infokava.com