Порошенко подписал закон об обращении с военнопленными

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменения в статью 9 закона Украины "Об обороне Украины".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно документу, принятому Радой 3 февраля 2015 года, Кабинет министров уполномочивается устанавливать "порядок осуществления мероприятий по обращению с военнопленными и интернированными лицами в особый период в соответствии с нормами международного права".

Принятие закона, проект которого был разработан Министерством обороны, было обусловлено необходимостью упорядочения вопросов относительно сбора, охраны и обеспечения содержания военнопленных и интернированных в особый период.

Напомним, 21 февраля под Луганском состоялся обмен украинских силовиков, которые попали в плен боевиков, на задержанных террористов - свободу получили 139 украинских воинов.