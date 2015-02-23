На Ефремова надели электронный браслет

Бывший глава фракции Партии регионов Александр Ефремов, подозреваемый в ряде преступлений, с сегодняшнего дня передвигается со следящим электронным браслетом.

Об этом рассказал сам Ефремов после заседания суда в Киеве, передает "Сегодня".

"При срабатывании маячка на браслете, по его местонахождению сразу приезжают сотрудники милиции, чтобы проверить, где я нахожусь… Устройство срабатывает каждый день и его все время контролируют", - сказал Ефремов.

Кроме того, он сообщил, что в последнее время его машину сопровождает группа сотрудников СБУ, которые также дежурят возле дома.

"Я под надежной охраной", – заявил он.

Напомним, по требованию ГПУ рассмотрение ходатайства об аресте Ефремова проходит в закрытом режиме, суде продолжится завтра 24 февраля.

Тем временем стало известно, что еще один регионал Михаил Чечетов выйдет на свободу – за него внесен залог в пять миллионов гривен.