Теракт в Харькове: проявление садистской психологии Кремля или запугивание украинцев

22 февраля в Харькове во время Марша Достоинства был устроен теракт, жертвами которого стали четыре человека, а еще девять получили ранения. Уже задержаны четверо подозреваемых, а советник главы СБУ Маркиян Лубкивский заявил, что инструкции и оружие для осуществления своей акции террористы получили из России.

"Мы четко видим: след ведет в Белгород РФ, акция долго планировалась и была направлена на то, чтобы погибли люди", – отметил Лубкивский.

Кроме того, советник главы МВД Антон Геращенко сообщал, что за терактом в Харькове стоит группировка "Харьковские партизаны", которые взяли на себя ответственность, в частности, за взрыв у Московского райсуда 19 января.

По словам, российского политолога Станислава Белковского, "Харьков будет разменной монетой при поставках американского оружия в Украину. Если Путин узнает, что летальные американские вооружения идут в Украину, если об этом будет объявлено в ближайшие дни, как заявил госсекретарь Джон Керри, сказав, что решение будет принято Бараком Обамой вот-вот, тогда возможна атака на Харьков".

Опрошенные "Главредом" эксперты рассказали свое видением целей, которые ставили перед собой организаторы и инициаторы харьковского теракта, а также объяснили, почему считают, что атака на Харьков, о которой говорил Белковский, маловероятна.

Директор информационно-политического центра "Перспектива" Павел Рудяков:

Харьков – чрезвычайно важный город для Украины вообще, а для восточной Украины в частности, и в военном, и в стратегическом, и в историко-политическом, и в знаково-символическом смыслах. Харьков – это особая история, если сравнивать его со всеми другими большими городами: Донецком, Луганском, Днепропетровском и т.д.

Что касается теракта в Харькове, то не стоит торопиться с выводами. СБУ и наши другие силовые структуры в последнее время немного этим грешат: до расследования озвучивают версию, которая потом посредством СМИ и других каналов утверждается в общественном мнении. Озвученная версия о причастности России выглядит вполне вероятной, но ее все равно необходимо доказать.

Наступление сил ДНР и ЛНР на Харьков лично я бы исключил. Думаю, до этого не дойдет, если удастся военную составляющую конфликта на Донбассе свести к минимуму, к единичным случаям нарушения перемирия или мирного соглашения, если оно вступит в силу. А целый ряд наших и зарубежных экспертов ожидает развертывания активных действий с целью получения решающего военного преимущества в данном конфликте, начиная с апреля-мая. В этом случае имитация наступления на Харьков возможна. Но если бы дошло до эскалации конфликта, то в интересах ДНР и ЛНР было бы организовывать и осуществлять наступление на Мариуполь, а не Харьков, потому что для них это гораздо выгоднее с прагматических соображений относительно успеха этой операции.

На мой взгляд, можно исключить, что Харьков будет рассматриваться как объект и цель каких-то полномасштабных военных действий с использованием того вооружения, которое применяется сейчас, на 95-98%. Но что касается общих настроений в Харькове, то эскалация вполне возможна, ведь там есть целый ряд факторов, способных сработать на обострение ситуации.

Целью же последнего теракта в Харькове, скорее всего, была эскалация конфликта и попытка остановить развитие мирной, переговорной линии, недопущения перехода от противостояния на Донбассе к режиму диалога.

Если принять версию, которую предлагает СБУ, и которая пока не подтверждена, что Россия виновна в данном теракте, то она была бы заинтересована втянуть в зону активного конфликта и Харьков – пусть даже не в виде боев на улицах, но хотя бы в виде акций гражданского неповиновения и терактов. Но стоит помнить, что, помимо России, и внутри нашего украинского политикума и околополитических кругов есть подобная заинтересованность у некоторых групп (и на региональном, и на общенациональном уровне).

Генерал-лейтенант, экс-заместитель главы СБУ Александр Скипальский:

Харьков в свое время сыграл свою сложную для истории Украины роль, когда большевики создали там столицу УССР. И столица была создана там, чтобы разрушить украинскую суверенность того периода. Путин во многом подражает своим учителям, поэтому в последнее время в пропагандистских целях "рупоры" Кремля распространяют панические слухи о том, что надо идти на Харьков, Харьков их (сепаратистов) ждет и т.д.

При этом, безусловно, просматривается, что координатором всех действий против Украины в Харькове являются российские спецслужбы. Поэтому, кроме оценки, которую озвучила СБУ устами г-на Лубкивского, нужны и действия. Ведь до сих пор не наказаны за проведение съезда тогдашние руководители Харьковской области и Харькова, пока так и не осуждены те, кто стреляет из гранатометов, а также не ведется активная борьба с существующим в Харькове "подпольем". А все это представляет угрозу для нашей безопасности.

Теракт в Харькове был местью и запугиванием общественности, которая исповедует принципы украинской государственности, поддерживает евроинтеграционный курс. Ведь он был осуществлен против простых людей, которые вышли, чтобы почтить память погибших. Запугать и отомстить – это проявления враждебной психологической ненависти не только со стороны российских спецслужб, но и их агентуры, как носителей "звериной идеологии" – антиукраинской.

Что касается мнения, высказанного Станиславом Белковским, то, думаю, для Путина наступление на Харьков, связанное с поставками оружия в Украину, не логично. Он, безусловно, может активизировать свою деятельность. Но остановить агрессора может только новейшее мощное вооружение украинской армии. Поэтому риск активизации боевых действий со стороны России остается всегда высоким, не зависимо от того, будет поставляться нам оружие, или нет.

Военный эксперт, экс-замминистра обороны Украины Леонид Поляков:

Пока что картина по харьковским терактам остается не до конца ясной, и окончательные выводы можно будет сделать по завершении расследования. Сейчас понятно, что это был очередной акт запугивания, поскольку терроризм и существует, как инструмент запугивания широких масс людей с определенной целью. В данном случае украинской власти такие акты не нужны, и речь идет только о циничном теракте, в котором заинтересовано руководство Кремля, с целью, во-первых, дестабилизировать ситуацию (потому что во время терактов многие общественные процессы становятся ограниченными или вообще невозможными), во-вторых, запугать людей. Это соответствует той логике, которую мы наблюдали на Майдане. Когда было очевидно, что запугивание не действует, но режим Януковича под давлением кукловодов из Кремля пытался ввести более жесткий режим, запугать людей. При этом происходила эскалация насилия, чтобы жестко давить, запугать и принудить быть покорными. Но тогдашняя власть не понимала, что население Украины уже ни при каких условиях не согласится жить покорно. Многие люди были готовы рисковать своими жизнями ради свободы. В результате мы стали свободной от российской диктатуры страной.

Сейчас используются те же методы. Очевидно, апологеты этих методов склонны к садистскому цинично-уголовному поведению. Они даже не могут спокойно вести боевые действия – им постоянно нужно кого-то обманывать, над кем-то издеваться, к примеру, над пленными, водить за нос других во время переговоров (к примеру, по донецкому аэропорту договорились забрать раненных и убитых, а договоренность была использована, чтобы поближе подобраться к нашим позициям). Эти примеры характеризуют подходы и мотивации, которые стоят за терактами и в Одессе 2 мая прошлого года, и за постановочными терактами в Волновахе, самом Донецке в январе, и за обстрелом Мариуполя и Краматорска. У них такая психология – психология садистов, уголовников. Вспомните нацистскую Германию, которая стремилась додавить то цыган, то евреев, то других, чтобы боялись и поддавались другие. Но это разрушительная стратегия. Ту же циничную смесь садизма и военно-политического криминала мы наблюдаем сейчас. Вопрос – как долго это продлится, поскольку это противоречит человеческой природе. Думаю, что критическая масса русских, несмотря на близость российской границы, уже ощутила вкус свободы, несмотря на терроризм, запугивание и социальные проблемы. И думаю, что многие харьковчане ценят свободу от коррупции, криминала и унижения со стороны России.

Почему именно Харьков? Раньше теракты были и в Запорожье, и в Луганске, и в Волновахе, и в Мариуполе, и в Краматорске и т.д. Харьков для россиян очень важен. Они, очевидно, рассчитывают на то, что часть харьковчан, которая симпатизирует России, будет недовольна тем, что украинская власть не может обеспечить безопасность, при этом они рассчитывают запугать проукраинские силы, посеять тревогу среди населения – если граница близко, то в любой момент могут появиться "зеленые человечки". Это все вписывается в общий сценарий истощения Украины.

Россия не готова отпустить Украину, потому что свободная независимая демократическая европейская страна – это приговор путинской России, диктатуре и авторитаризму. Смириться с тем, что рядом развивается страна, которая в себе содержит отрицание путинской России, они не смогут. Но из-за своей садистской психологии, пока в Кремле остается Путин, Россия и дальше будет пытаться при первой удобной возможности как-то нам навредить.

Что касается мнения Белковского о возможных действиях Путина и Харькове… Сложно предвидеть что-то, когда имеешь дело с человеком, который руководствуется воображаемыми мифами, на которых он был воспитан в КГБ или своим дедом, охранником Ленина-Сталина. Но с точки зрения здравого смысла, он понимает, что поставки Украине любого оружия (американского, немецкого или китайского) являются законными. И этими законными поставками оправдать бессмысленную авантюру не удастся, потому что это приведет к полной изоляции, и не понятно, удастся ему в итоге захватить Харьков или нет. Поскольку это – густонаселенный пункт, и украинского оружия там очень много. При умелой организации обороны Путин не сможет взять Харьков без полного разрушения этого города. Если он пойдет на его разрушение, как это было с Грозным или с другими городами на Донбассе, тогда он противопоставит себя не только Украине. Потому, думаю, логика Белковского несколько натянута, поскольку сейчас ситуация отличается от прошлого года и событий в Крыму – сейчас Украина не одна в противостоянии России.