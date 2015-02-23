Путин об открытой войне с Украиной: надеюсь, до этого не дойдет

Президент РФ Владимир Путин рассказал о своей надежде на то, что до открытой войны России с Украиной дело не дойдет.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Думаю, что такой апокалиптический сценарий вряд ли возможен. И надеюсь, что до этого никогда не дойдет", - сказал Путин, отвечая на вопрос, могут ли россияне проснуться однажды утром и узнать, что началась война.

При этом он снова пустился в рассказы о "попытках украинских военных оправдать свое поражение".

"Вообще это все чрезвычайно плохо — и попытки оправдать поражение, и попытки свалить это на Россию. Но самое плохое – это раздувание конфликта между Украиной и Россией, попытки раздувать этот конфликт", - сказал Путин.

Также кремлевский лидер заявил, что если минские соглашения будут выполняться, ситуация на Донбассе постепенно будет нормализоваться.

"Пока нет необходимости в экстренных мерах. Минские договоренности до сих пор остались не только документом, который выработан четырьмя участниками этого минского процесса. Они закреплены Совбезом ООН и приобрели форму международно-правового акта. Я очень рассчитываю на то, что это будет исполняться", - добавил он.

Также Путин прокомментировал заявления президента Украины Петра Порошенко о неизбежном возвращении Крыма в состав Украины.

"Что касается возврата каких-то территорий, то это такие вещи реваншистского характера, и дело не в возврате каких-то территорий куда-то", - считает он.

Путин решил посоветовать Украине "вернуть страну к нормальной жизни, наладить экономику, социальную сферу, наладить свои отношения с юго-востоком страны цивилизованным образом, обеспечить законные права и интересы людей, которые проживают на Донбассе".

Напомним, ранее президент РФ уже заявлял о том, что "поражение украинской армии под Дебальцево" - плод усилий "бывших трактористов и шахтеров".