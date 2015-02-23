США обвинили Россию в грубом нарушении устава ООН

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Саманта Пауэр назвала агрессивные действия России по отношению к Украине "грубейшим нарушением Устава ООН".

Об этом она заявила во время дебатов в Совете Безопасности ООН, передает "Укринформ".

"Россия сегодня готовит, вооружает и воюет вместе с сепаратистами, которые захватили украинскую территорию. Это грубейшее нарушение Устава ООН, это нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости страны-соседа", - заявила она.

Пауэр также подчеркнула, что, по официальным данным, в этом конфликте уже погибли более 5,7 тысяч человек, еще около 1,7 миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома, и призвала ООН "изыскать средства, чтобы эффективней нажимать на них" - государства, нарушающие принципы организации.

Дипломат обратила внимание на последние события под Дебальцево: "Старики и дети не могли выйти из Дебальцево, когда сепаратисты – вооруженные, подготовленные и благословленные Россией, обстреливали этот город ракетами и артиллерийскими орудиями даже после того, как было принято соглашение о прекращении огня".

Пауэр подчеркнула, если ООН будет игнорировать это и подобные нарушения, то не сможет "выполнить то видение, которое включили в Устав, в цели и принципы этого документа авторы Устава".

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко предложил ввести на Донбасс подразделения миротворческой миссии ООН.