На Луганщине россияне изображают "отвод тяжёлой техники" и маскируют ее в отстойниках

На Луганщине на территории подконтрольной боевикам так называемой ЛНР, командование российско-террористических войск продолжает изображать "отвод тяжёлой техники".

Об этом сообщает народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его информации, "техника отводится с переднего края на незначительное расстояние, концентрируясь в хорошо замаскированных и многочисленных "отстойниках". Для этой цели в основном используются населённые пункты ("частный сектор").

Также в районе южнее Луганска обустроен перевалочный пункт российско-террористических войск, куда перебрасывается техника и вооружения, прибывающие из России.

Часть тяжелых вооружений, отводимых с переднего края, также перебрасывается в данный район", - пишет эксперт.

Напомним, ранее в полку "Азов" сообщали о том, что россияне скапливают бронетехнику рядом с украинской границей возле города Новошахтинск.

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