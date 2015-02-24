В Песках боевики поливают силовиков новыми сверхмощными артсистемами: а в Широкино снова бои

Самыми горячими направлениями на Донбассе остаются Донецкое и Мариупольское направления. Боевики используют в Песках новые сверхмощные артсистемы.

Как сообщают в штаба АТО, там зафиксировали 24 обстрела, сообщает ТСН.

Поселок Пески обстреляли из минометов и артиллерии. Боевики начали использовать новые сверхмощные артиллерийские системы, которые легко пробивают несколько слоев бетона.

Трое бойцов "Правого сектора" погибли, еще трое получили ранения. Также под минометный огонь попала шахта Дутовка, н.п. Водяное, Красногоровка и Авдеевка.

На Мариупольском направлении боевики концентрируют силы, ведут активную разведку и атакуют поселок Широкино.

"Террористы дважды обстреляли из танков и 6 раз из минометов поселок Широкино. Кроме того, огневым ударам подверглись населенные пункты Чермалык и Лебединское.

Вблизи Дебальцево под минометный огонь и дважды под обстрелы из гранатометов попало Лозовое", - заявил спикер АТО Анатолий Стельмах.

По информации пресс-офицера сектора "М" Дмитрия Чалого, сегодня ночью в Широкино произошли бои между силами АТО и боевиками. Под утро боевики из минометов обстреляли силовиков в данном районе.

"В 1:45 ночи было боестолкновение, в 7:15 – минометный обстрел", - сказал он.

Напомним, военный эксперт Дмитрий Тымчук отмечал, что в течение последних суток в районе Широкино продолжались массированные обстрелы позиций украинских войск и гражданских объектов.