Ефремов не хочет отвечать за свои слова в Раде, что "Турчинов на востоке убивает людей"

Экс-глава парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов считает, что нардепы не должны нести никакой ответственности за свои слова в сессионном зале Верховной Рады.

Об этом он заявил журналистам в перерыве заседания Печерского райсуда Киева, который избирает Ефремову меру пресечения, сообщает УНИАН.

В частности, журналисты попросили Ефремова оценить его же слова: "Турчинов на востоке убивает людей", которые он в свое время сказал в сессионном зале парламента. В ответ Ефремов сначала отрицал, что говорил такое, а затем заявил, что парламентарий, по его мнению, не должен нести ответственности за слова, сказанные им в сессионном зале.

Сейчас в судебном заседании в деле Ефремова объявлен перерыв до 13.30.

Напомним, 14 февраля ГПУ арестовала Ефремова по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса ("Злоупотребление служебным положением при отягчающих обстоятельствах" и "Служебный подлог").

Позднее ему была избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью залога. Залог был внесен, и Ефремов вышел на свободу, но затем ГПУ предъявила ему новые обвинения - разжигание межнациональной вражды.