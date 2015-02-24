Яценюк призвал устроить чистки в МВД, прокуратуре и СБУ

Силовые органы нуждаются в серьезных кадровых чистках по итогам служебных расследований.

Такое мнение выразил премьер-министр Арсений Яценюк, передает УНИАН.

"У меня был разговор с президентом Украины. Я уверен, что глава государства, которому подконтрольна Служба безопасности Украины, проведет аналогичные кадровые чистки в СБУ, – сказал он.

По мнению главы правительства, аналогичные меры должны быть приняты в Генпрокуратуре и МВД.

"Уверен также, что кадровые чистки пройдут и в Генеральной прокуратуре Украины. А то у нас те, кто должен охранять закон, прячутся от закона. Кроме того, я дал поручение министру внутренних дел провести внутренние расследования и кадровые чистки в органах МВД", – сказал Яценюк.

Стоит отметить, что ранее было проведено служебное расследование деятельности руководства Государственной фискальной службы. При этом Яценюк призвал бизнесменов называть факты злоупотреблений со стороны сотрудников ГФС.

"Если прочитать интервью людей, которые находятся в бизнесе, то я могу сказать: первые полгода фискальная служба работала так, как ждали украинцы после Майдана, а вторые полгода – "как всегда", - сказал он.

Премьер заверил, что мириться с этим нельзя.

"Мириться с тем, что я прочитал в публичной информации в СМИ о злоупотреблениях в Госфискальной службе – в таможне, в налоговой милиции – я не буду. И именно поэтому начинаем с "кнута". Я принимаю решение о начале служебного расследования относительно деятельности высших должностных лиц Государственной фискальной службы. Это касается руководителя ГФС, заместителя – начальника налоговой милиции заместителя – начальника таможни", - подчеркнул Яценюк.

На время расследования эти чиновники будут отстранены от службы.

"Во время проведения служебного расследования, я обращаюсь к предпринимателям, помогите мне – и я помогу вам. Мне нужны конкретные факты. Правительство будет в течение двух недель в ежедневном режиме работать с украинским бизнесом, чтобы установить конкретные факты злоупотреблений в ГФС, таможне и налоговой милиции", - сказал премьер.

Также он добавил, что речь идет о взятках, покрытии импорта и других нарушениях.

Кроме того, он обратился к местным руководителям налоговых органов, отметив, что они несут такую же ответственность, как и центральное руководство ГФС.

Он обратил особое внимание на "организованные преступные группировки с участием представителей службы безопасности, таможенников, прокуроров, милиционеров, которые занимаются отмыванием денег, крышеванием таможни и созданием схем, приводящих к разграблению страны, которая находится в состоянии войны".

В то же время он отметил, что руководство ГФС может доказать эффективность своей работы.

"Я даю возможность руководству ГФС в процессе служебного расследования доказать свою эффективность, если она есть. Если эффективность не будет доказана, то правительство Украины примет все кадровые решения по всей вертикали государственной фискальной службы", - подчеркнул глава правительства.