В штабе АТО рассказали, где на Донбассе сложилась самая напряженная ситуация

Пользуясь временным затишьем на Донбассе, террористы наращивают силы и перебрасывают боевую технику.

Об этом на брифинге рассказал спикер АТО, полковник Андрей Лысенко.

На Донецком направлении происходит наращивание сил и средств незаконных вооруженных формирований у поселка Пески, а на Луганском направлении - в городах Стаханов и Брянка.

Кроме того, Лысенко рассказал, что в районе шахты "Дутовской" на Донецком направлении противник пытался штурмовать наши позиции силами своих пехотных подразделений.

В нарушение Минских договоренностей боевики продолжают обстрелы и нападения на позиции украинских военных. Наиболее напряженная ситуация наблюдается в районе н.п. Светлодарск и Широкино, где незаконные вооруженные формирования перешли к тактике локальных столкновений с силами АТО.

В частности, у Широкино (под Мариуполем) боевики из танка, минометов и стрелкового оружия 9 раз обстреляли позиции сил АТО и попытались их штурмовать. Правильно организованная оборона украинских военнослужащих заставила российских наемников отступить с потерями, подчеркнули в штабе АТО.

Лысенко также рассказал, что Россия продолжает поставлять бандформированиям вооружения и военную технику, и оказывает практическую помощь в поддержании их в работоспособном состоянии.

Напомним, что боевики получили подмогу из России и перебрасывают силы к Мариуполю.

Больше о боях под Мариуполем и ситуации на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".

фото: mediarnbo.org