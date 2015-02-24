В штабе АТО рассказали, где на Донбассе сложилась самая напряженная ситуация

Боевики перешли к тактике локальных столкновений с силовиками, говорит Лысенко.
Пользуясь временным затишьем на Донбассе, террористы наращивают силы и перебрасывают боевую технику.
Об этом на брифинге рассказал спикер АТО, полковник Андрей Лысенко.
На Донецком направлении происходит наращивание сил и средств незаконных вооруженных формирований у поселка Пески, а на Луганском направлении - в городах Стаханов и Брянка.
Кроме того, Лысенко рассказал, что в районе шахты "Дутовской" на Донецком направлении противник пытался штурмовать наши позиции силами своих пехотных подразделений.
В нарушение Минских договоренностей боевики продолжают обстрелы и нападения на позиции украинских военных. Наиболее напряженная ситуация наблюдается в районе н.п. Светлодарск и Широкино, где незаконные вооруженные формирования перешли к тактике локальных столкновений с силами АТО.
В частности, у Широкино (под Мариуполем) боевики из танка, минометов и стрелкового оружия 9 раз обстреляли позиции сил АТО и попытались их штурмовать. Правильно организованная оборона украинских военнослужащих заставила российских наемников отступить с потерями, подчеркнули в штабе АТО.
Лысенко также рассказал, что Россия продолжает поставлять бандформированиям вооружения и военную технику, и оказывает практическую помощь в поддержании их в работоспособном состоянии.
Напомним, что боевики получили подмогу из России и перебрасывают силы к Мариуполю.
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фото: mediarnbo.org