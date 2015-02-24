Порошенко в Эмиратах договорился об оружии для Украины

Президент Украины Петр Порошенко договорился с властями Объединенных Арабских Эмиратов о поставках вооружений Украине.

Об этом сообщил cоветник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Facebook.

По его словам, договоренности были достигнуты на встрече украинского лидера с верховным главнокомандующим ОАЭ, наследным принцем эмирата Абу-Даби Мухаммедом аль-Нахайяном.

Переговоры прошли в столице арабского государства, куда Порошенко прибыл для участия в международной выставке вооружений IDEX-2015.

Геращенко отметил, что объемы поставок и виды оружия, которое планируется импортировать, разглашению не подлежат.

"Арабы, в отличие от европейцев и американцев, не боятся угроз Путина о развязывании третьей мировой войны в случае поставок Украине вооружений и военной техники. У них к тому же к Путину, видимо, есть свои счеты за снижение цен на нефть почти в два раза и общемировую нестабильность, мешающую долгосрочному развитию ОАЭ. Так что это будет их маленькая месть", — написал он.

Напомним, 23 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что не верит в открытую войну с Украиной.

Позже представитель ЕС Федерика Могерини ответила на эту реплику, что Путин ошибается – "военный конфликт уже идет".