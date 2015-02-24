Порошенко подписал закон о судебной реформе: обеспечит реализацию права на справедливый суд

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины № 192-VIII "Об обеспечении права на справедливый суд".

Об этом передает РБК-Украина.

"Возвращен с подписью от Президента (24.02.2015)", - говорится в статусе прохождения документа на сайте парламента.

Данный закон закладывает правовые основы для проведения судебной реформы, которая бы обеспечила эффективную защиту прав и свобод граждан, интересов юридических лиц в судебном порядке, практическую реализацию права на справедливый суд.

Закон предусматривает конкурсный отбор судей, тотальную переаттестацию судей, четкий перечень возможностей отстранения судей и привлечения их к дисциплинарной ответственности

Согласно документу, выводы Верховного суда Украины по применения норм права становятся обязательными для субъектов властных полномочий, а суды должны учитывать, что обеспечит единообразное применение норм права.

В соответствии с международными стандартами регулируются вопросы создания судов, назначение судей на административные должности, оптимизации состава судов и их деятельности.

Органы исполнительной власти не будут иметь влияния на процедуры создания судов и определения количества судей.

Уменьшается количество административных должностей в судах и состав судей приводится в соответствие с реальной нагрузки.

Уточняются и усиливаются гарантии независимости и неприкосновенности судей, их права и обязанности, вводится новый текст присяги судьи.

Становятся более прозрачными порядок назначения судьи на должность, включительно с процедурами отбора кандидатов, отборочного и квалификационного экзаменов, подготовки и обучения кандидатов на должности судей. Регулируются процедуры избрания судей бессрочно и их назначения и перевода в другие суды, которые должны проходить только на конкурсной основе.

Также регламентируется независимое оценивание профессионального уровня судьи, от результатов которого будет зависеть его дальнейшая карьера. Вводится аттестация уровня квалификации судей.

Кроме того, документ предусматривает четкое определение оснований и порядка осуществления дисциплинарного производства относительно судей, введение 8-ми видов дисциплинарных взысканий, четкие сроки привлечения судей к ответственности и сроки погашения дисциплинарных взысканий. При этом устанавливаются гарантии защиты прав судей и состязательности в дисциплинарном производстве.

Закон также вносит изменения в организацию и порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины, которая будет действовать в составе квалификационной и дисциплинарной палат. Закон не вступит в силу до полного формирования Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко взялся за судебную реформу: создал специальный Совет.