СМИ выяснили, кого приняли за российского генерала, командующего "полицаями" ЛНР

Человек со скандального видео февраля, которого СМИ приняли за замкомандующего сухопутных войск России Ленцова, является отставным полковником-"афганцем" Наилем Нуруллиным.

Об этом пишет Новая газета.

Журналисты обратились в пресс-службу боевиков ЛНР, где им сообщили позывной человека на видео - "Юстас", - а читатели помогли установить личность боевика.

Это Наиль Нуруллин, 53-летний полковник в отставке, приехавший на Донбасс из города Бузулук Оренбургской области. опознать его можна по шраму на лице.

По данным издания, два года назад на отставного полковника навалился ком проблем. Умерла жена, осталось двое детей. Потом умер друг, у которого Нуруллин выступал поручителем по банковскому кредиту, и банк потребовал вернуть кредит — 3,7 млн рублей. В довершение всего подрядчик не рассчитался за выполненную работу с предприятием Нуруллина.

Отчаянные посты в соцсетях свидетельствуют, что именно неподъемный кредит стал причиной, по которой мужчина присоединился к террористам.

Напомним, ранее сообщалось, что "полицаями" ЛНР руководит замкомандующего Сухопутных войск России.