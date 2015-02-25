Россияне ведут массштабную перегруппировку и пытаются наступать под Мариуполем

Несмотря на то, что интенсивность и количество обстрелов в зоне конфликта на Донбассе со стороны боевиков и подразделений российских войск сравнительно уменьшились, однако террористы продолжают грубо нарушать мирные договоренности, проводя обстрелы позиций украинских войск и гражданских объектов на отдельных направлениях. Российские войска проводят перегруппировку практически по всей линии противостояния.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

"Наиболее активно перегруппировка сил и средств противника отмечается на двух направлениях: Брянка – Стаханов и "приморское" (Мариупольское).

Кроме того, на нескольких участках террористы продолжают вести активные наступательные действия (фиксируются атаки небольшими группами боевиков передовых позиций украинских войск).

В частности, на Мариупольском направлении в районе населённых пунктов Октябрь, Заиченко, Безымянное продолжается сосредоточение сил и средств российско-террористических войск. Часть сил и средств перебрасываются с севера от н.п.Тельманово, часть заходит со стороны РФ.

Всего на данном направлении сосредоточено до усиленной батальонной тактической группы (БТГ) противника численностью 550-600 чел, 15 танков, порядка 25 ББМ, до 20 транспортных средств. Данную БТГ поддерживает артиллерийская группа – более 15 ед. ствольной артиллерии и 8 "кочующих" установок РСЗО.

Главное направление приложения сил противника – н.п.Широкино, отмечается активность и по направлению на Павлополь", - пишет эксперт.

Напомним, 24 февраля в штабе АТО отмечали, что боевики сосредоточили обстрелы на Мариупольском направлении: силовики отразили атаку врага.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в спецтеме "Главреда".