Подробности удара сил АТО под Луганским: 18 спецназовцев РФ стали "грузом 200" – соцсети

В районе поселка Луганское Артемовского района Донецкой области силы АТО наносят удары по российским военным, которые несут потери. Так, подразделения 25-го полка спецназа при передвижении в колонном строю были накрыты артиллерийско-ракетным огнем ВСУ.

Об этом в своем блоге сообщил Олег Ярчук.

"Р-н н.п. Луганское. Уточненные потери подразделений 25-го отдельного полка специального назначения 49-й ОА ЮВО (Ставрополь). "200" – 18, "300" – 33, ТМН – 2", – говорится в донесении российских военных вышестоящему командованию.

По данным Ярчука, реальные потери регулярных войск РФ в войне на Донбассе по состоянию утро 25 февраля 2015 года составили: убитыми 7448, ранеными — 5896 и пропавшими без вести — 3340 человек.

Напомним, что днем ранее под Луганским подразделения 6-й танковой бригады потеряли убитыми 6 и ранеными 9 человек. Повреждено 4 ед. бронетехники.

Больше о ситуации под Луганским и на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".