Канада направит в Украину военных советников: для борьбы с пророссийскими боевиками

Министр обороны Канады Джейсон Кенни заявил, что его страна может направить в Украину военных советников.

Об этом сообщает Еспресо TV со ссылкой на Toronto star.

"США и Великобритания отправляют военных советников, чтобы помочь Украине в борьбе против сепаратистов, поддерживаемых Москвой. Министр обороны Канады Джейсон Кенни сообщил, что его страна, возможно, поступит таким же образом", - говорится в сообщении.

При этом министр сообщил журналистам, что при таком развитии событий канадские военные советники в Украине будут находиться вне зоны конфликта.

Однако, по данным газеты, такие же заверения звучали прошлой осенью, когда 69 канадских спецназовцев поехали в Ирак в качестве советников на помощь курдским силам, а в итоге оказались на передовой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Великобритании предупредили Путина: будут следующие санкции и дополнительные меры.