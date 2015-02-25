Подробности взрывов в Донецке: партизаны "Теней" уничтожили 3 танка и 7 БТРов боевиков

Стали известны подробности вчерашних взрывов в Донецке, устроенных на оружейной базе российских войск. Как оказалось, диверсию организовали бойцы партизанского отряда "Тени", действующего на оккупированной территории Донецкой области.

Об этом командир партизанского отряда "Тени" Александр Гладкий сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, работала группа "И" партизанского отряда, которая заложила два фугаса в эквиваленте 15 кг неподалеку от здания облСБУ на улице Щорса. В неэксплуатируемой шахте был уничтожен склад полиции ДНР "Кальмиус".

Гладкий рассказал, что взрыв пошел в двух направлениях — в сторону Макеевки и 124-й школы, где была устроена казарма "Кальмиуса" и сгорело много "полицаев".

Кроме того, на складе сдетонировал боекомплект — сгорели 3 танка, до 5-7 БТР и другой техники. Боевики пытались тушить пожар, но партизаны "Теней" вторым взрывом обрушили свод шахты.

"Сколько 200-х "полицаев" и ВС РФ неизвестно", — пишет Гладкий.

Напомним, что во время своей прошлой акции "Тени" уничтожили российский танк под Углегорском.