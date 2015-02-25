"Правый сектор" прошел "Маршем правды" по Киеву и принес "коктейль Молотова" под ГПУ: фото и видео

В Киеве проходит "Марш правды", организованный партией "Правый сектор" и объединением "Тризуб" имени Бандеры, с требованием к чиновникам навести порядок в стране или готовиться к приходу власти военных.

Шествие, в котором участвуют несколько сотен человек, началось у станции метро "Арсенальная", сообщает LB.ua.

По его словам, в начале акции у "Арсенальной" милиционеры по не известной пока что причине задержали около 10 человек.

В пресс-службе "Правого сектору" эту информацию опровергли. "Я принимаю участие в акции... Такого инцидента не было", - заявил в комментарии спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский.

Активисты прошли от станции метро "Арсенальная" до Генпрокуратуры Украины. По словам организаторов, марш будет протестом против тех, кто занял руководящие должности после Майдана.

"Год назад они пришли к власти на крови патриотов. За этот год сдали интересы Украины. Они обещали побороть коррупцию, люстрации. А сделали нас бедными. Мы помним сотни нерасследованных убийств на Майдане. Мы помним позорную сдачу Крыма. Мы помним Саур-Могилу, Иловайск, донецкий аэропорт, Дебальцево. Виновные не наказаны", - говорится в сообщении.

В то же время, организаторы отмечают, что Марш должен пройти мирно, максимум с файерами, но без петард - сегодня суто политический протест, пишет Громадське ТБ.

Участники Марша правды в Киеве передали представителям ГПУ "коктейль Молотова".



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Напомним, 22 февраля в Киеве прошел Марш Достоинства в память героев Небесной сотни, которые год назад боролись за достойное европейское будущее Украины, в Киев прибыли главы государств и правительств, представители многих стран.

фото: Громадське-ТБ; УНН: видео: ustream.tv