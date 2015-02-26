Ночь в зоне АТО прошла тихо: боевики перемещают технику

За минувшие сутки боевики семь раз обстреляли силы АТО и населенные пункты на Донбассе.

Об этом рассказал пресс-офицер АТО Анатолий Стельмах в эфире телеканала "112 Украина".

В Донецке с 22 по 23 час вблизи шахты Бутовка террористы безуспешно атаковали позиции сил АТО. А с 23:45 почти час враг обстреливал населенный пункт Пески из стрелкового оружия. После полуночи нарушений прекращения огня не зафиксировано, отметил он.

По его информации, без обстрелов ночь прошла на мариупольском, дебальцевском и луганском направлениях.

"В то же время за прошедшие сутки бандиты 7 раз обстреляли позиции сил АТО и мирные населенные пункты из стрелкового оружия, дважды из танков и один раз из минометов. Также зафиксировано 2 боевых столкновения, во время которых штурмовые атаки противника украинские военные отразили", - отметил Стельмах.

По его информации, террористы продолжают перемещать технику, однако говорить, что они отводят вооружение пока рано.

"Сейчас мы фиксируем перемещение вражеских войск, однако насколько они отводят их сейчас сложно сказать, наша разведка изучает этот вопрос", - отметили в штабе АТО.

Напомним, 25 февраля боевики четыре раза нарушили режим тишины. Вблизи Дебальцево и на Луганщине обстрелов за день не было зафиксировано.

Как заявили в ЛНР и ДНР, боевики на Донбассе располагают "почти 400" единицами тяжелой техники, которую они якобы отвели в соответствии с Минскими соглашениями.

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