В Кремле якобы не знают, но и не отрицают существование плана по расчленению Украины

В Кремле отрицают, что российская власть планировала отрыва ряда территорий Украины еще до смены власти вследствие Майдана.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN, комментируя публикацию Новой газеты, что такой план мог существовать, но не в Кремле, пишет Украинская правда.

"Нет, это не правда. Не правда. Или возможно, возможно. Я имею в виду, я не могу исключить. Потому что я не знаю документа (о котором речь). Я не знаю, кто автор документа", -сказал он.

"Это газета ... иногда они делают, ну, невообразимые публикации. И я не вижу причин для нас реагировать (на такое). Единственное, что я могу Вам сказать: даже если какой-то такой документ существует, то он не имеет ничего общего с Кремлем. И это не имеет ничего общего с официальными документами российских властей", - добавил Песков.

Ранее "Новая газета" опубликовала материал "Представляется правильным инициировать присоединение восточных областей Украины к России", в котором привела документ с планом отторжения Россией ряда территорий Украины, составленный еще во время президентства Виктора Януковича.

Судя по информации издания, в подготовке скандального "плана отторжения" украинских территорий мог принимать участие "православный бизнесмен" Константин Малофеев.

Ранее Песков заявил, что отношения между Россией и Западом могут восстановиться только при уважении национальных интересов РФ.

В Украине, по его словам, произошло серьезное "столкновение интересов", при этом Россия заняла "очень честную, очень открытую и достаточно твердую" позицию относительно Евромайдана и последовавших за ним событий, отметил он.