В России назвали нереальными и смехотворными условия Украины для перемирия

Россия считает нереальными и смехотворными условия, выдвигаемые Украиной для перемирия.

Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

"Выдвигаются смехотворные, по большому счету, требования, которые полностью поддерживают точку зрения киевских властей, а они, как вы знаете, заявили, что начнут отвод тяжелых вооружений, только если сутки или двое продержится тишина без единого выстрела. Мы все прекрасно понимаем, что идеальных перемирий, идеальных режимов прекращения огня не бывает", — сказал Лавров.

"Когда позавчера в Париже встречалась "нормандская четверка" на уровне министров иностранных дел, наш германский коллега полностью согласился с тем, что пока не будет начат отвод тяжелых вооружений, риски инцидентов будут неизмеримо выше, нежели при разведении военной техники", — добавил министр.

Напомним, в штабе АТО отметили, что за минувшие сутки боевики семь раз обстреляли силы АТО и населенные пункты на Донбассе.