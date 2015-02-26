Военные ждут приказа Порошенко на отвод вооружений на Донбассе уже сегодня – западные СМИ

В четверг, 26 февраля, Президент Петр Порошенко может приказать украинским военным начать отвод тяжелого вооружения на Донбассе в соответствии с соглашениями от 12 февраля.

Об этом со ссылкой на военный источник Reuters сообщает УНИАН.

"Мы ожидаем заявление Президента сегодня позже", - сообщил источник.

Сообщается, что боевики заявили, что уже начали отвод тяжелого вооружения в соответствии с соглашениями. Украина заявила, что отвод вооружений начнется после того, как на Донбассе прекратятся обстрелы со стороны боевиков.

Напомним, что боевики изображают отвод тяжелых вооружений с одних направлений и концентрируют их на других участках фронта.

Также напомним, что в Минске 12 февраля состоялись переговоры об урегулировании кризиса на Донбассе с участием Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мер.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины, отвод всех тяжелых вооружений с украинской территории. Также предусмотрен обмен и освобождение всех заложников.