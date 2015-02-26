Cитуация на Донбассе стабилизировалась: карта зоны АТО

Минувшей ночью, 26 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции не было зафиксировано ни одного обстрела украинских силовиков со стороны террористов.

Об этом сообщил пресс-офицер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, за сутки ситуация в зоне АТО стабилизировалась, в частности, в течение ночи не было зафиксировано ни одного обстрела.

В то же время, 25 февраля происходили вооруженные столкновения в районе населенных пунктов Широкино и Пески.

Кроме того, Лысенко сообщил, что за сутки в зоне АТО зафиксирован полет 7 российских беспилотников-разведчиков.

"За минувшие сутки зафиксирован полет 7 беспилотных летательных аппаратов на Мариупольском направлении. В частности, один из них нарушил украинское воздушное пространство, залетев из России со стороны Азовского моря", - сообщил Лысенко.

Напомним, в штабе АТО сообщали, что без обстрелов ночь прошла на мариупольском, дебальцевском и луганском направлениях.

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