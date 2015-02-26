Украина начинает отводить тяжелое вооружение - Генштаб

Сегодня, 26 февраля, Украина начинает отвод 100-мм орудий от линии разграничения на Донбассе.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, пишет Новое время со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Выполняя договоренности, достигнутые в Минске 12 февраля, сегодня Украина начинает отвод 100-мм орудий от линии разграничения. Этот первый шаг к отводу тяжелого вооружения будет происходить исключительно под мониторингом и верификацией ОБСЕ", - говорится в сообщении Генштаба

Напомним, ранее сообщалось, ВСУ на Донбассе создаются все условия для отвода тяжелой техники

В то же время представитель штаба АТО пояснил, что будет отвод тяжелого вооружения, а не войск, который должно происходить адекватно и зеркально". "Как только мы увидим, что и они делают то же самое, и представители трехсторонней контактной группы, которые наблюдают за отводом вооружений на линии разграничения, подадут сигнал, будет дан старт, и техника выдвинется на заранее подготовленные площадки", - отметил Лысенко, добавив, что войска со стрелковым вооружением останутся на своих позициях.