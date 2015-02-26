МИД Украины: боевики не подтвердили отвод вооружений

Заявления об отводе тяжелых вооружений боевиками ДНР и ЛНР остаются только словами, которые ничем не подтверждены.

Об этом заявил представитель МИД Украины Евгений Перебийнис в эфире "5 канала", передает Lb.ua.

"Пока что все эти заявления, которые звучат со стороны так называемых ДНР и ЛНР о якобы отводе – они ничем не подтверждены, это только слова... В своем вчерашнем отчете специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о том, что она видела какое-то движение каких-то колонн по Донецку, но, конечно же, боевики им не предоставили никакой информации о том, куда следует эта колонна и вообще отводилась ли она", - подчеркнул дипломат.

Напомним, сегодня украинские силовики начали отвод тяжелого вооружения с линии фронта.

В штабе АТО подчеркнули, что вывод вооружений проходит в присутствии наблюдателей ОБСЕ.