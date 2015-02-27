Порошенко: силовики готовы вернуть вооружение на прежние рубежи, остается опасность с востока

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что силы АТО начали отвод лишь некоторых тяжелых вооружений.

Об этом сообщает ТСН.

"В любое время, в любой момент наши военные готовы вернуть технику на прежние рубежи и в сжатый, самый короткий период дать отпор врагу", - сказал глава государства.

Вместе с тем он отметил, что вероятность военной угрозы для Украины с Востока будет оставаться высокой даже в случае установления длительного перемирия на Донбассе.

"Даже в случае самого оптимистического сценария на Донбассе, даже в случае длительного перемирия, которое перешло бы в политическое урегулирование и стабильный мир, военная угроза с востока, к сожалению, остается актуальной и будет требовать постоянных усилий и укрепления обороноспособности государства", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее сообщалось, что заявления главарей боевиков ЛНР и ДНР об отводе 80% тяжелых вооружений не соответствуют действительности.