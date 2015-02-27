Порошенко: силовики готовы вернуть вооружение на прежние рубежи, остается опасность с востока

В любое время, в любой момент наши военные готовы вернуть технику на прежние рубежи, заявил Президент.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что силы АТО начали отвод лишь некоторых тяжелых вооружений.
Об этом сообщает ТСН.
"В любое время, в любой момент наши военные готовы вернуть технику на прежние рубежи и в сжатый, самый короткий период дать отпор врагу", - сказал глава государства.
Вместе с тем он отметил, что вероятность военной угрозы для Украины с Востока будет оставаться высокой даже в случае установления длительного перемирия на Донбассе.
"Даже в случае самого оптимистического сценария на Донбассе, даже в случае длительного перемирия, которое перешло бы в политическое урегулирование и стабильный мир, военная угроза с востока, к сожалению, остается актуальной и будет требовать постоянных усилий и укрепления обороноспособности государства", - подчеркнул президент.
Напомним, ранее сообщалось, что заявления главарей боевиков ЛНР и ДНР об отводе 80% тяжелых вооружений не соответствуют действительности.