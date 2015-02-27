Штаб АТО об "отводе" тяжелой техники: боевики могут вернуть пушки на позиции за 30 минут

Несмотря на то, что Вооруженные силы Украины вчера начали отвод тяжелого вооружения по всей линии разграничения, боевики отводят тяжелое вооружение в зоне частично.

Об этом сегодня на брифинге рассказал пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко, сообщает УНИАН.

"Несмотря на продолжение отдельных обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, украинская власть приняла решение сделать первый шаг к мирному урегулированию конфликта в знак доброй воли", — подчеркнул Лысенко, отметив, что 100-мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" передислоцируются в районы сосредоточения, находящиеся не ближе 25 км от линии соприкосновения.

"Отвод проходит под наблюдением наблюдателей миссии ОБСЕ в Украине, — добавил Лысенко. — В то же время боевики отводят свою тяжелую технику лишь частично и на расстояние, которое может быть преодолено всего в течение 30 минут".

Напомним, что Президент Петр Порошенко заявил: силовики готовы вернуть вооружение на прежние рубежи, ведь остается опасность с востока.

Больше о ситуации на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".