Путин спит и видит американское оружие в Украине - российский журналист

Российский журналист, издатель журнала "Искусство войны" Аркадий Бабченко заявил, что поставки американского оружия в Украину нужны прежде всего российскому президенту Владимиру Путину.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я уже неоднократно говорил - я перестал понимать, что происходит в голове у этого человека. Но, если исходить из того, что его действия все еще координируются логикой, то, в таком случае, можно предположить, что поставки американского оружия в Украину нужны, прежде всего, именно ему.

Он спит и видит тубус от "Джавелина", которым Дмитрий Киселев потрясает в прямом эфире. Тогда все станет на свои места: устроенный американцами Майдан - превращение страны в легион НАТО - американцы убивают русских на Донбассе - Америка хочет напасть на Россию - братья и сестры - вставай, страна огромная, сплотись вокруг моего трона.

Только в такую логическую цепочку укладывается Савченко. Как катализатор. Потому что именно её смерть будет окончательной, жирной точкой невозврата. Такие вещи производят резонанс даже сильнее, чем гибель детей в сбитом "Боинге", - пишет журналист.

"Другой цепочки, выстроенной именно на логике, у меня не получается - все остальные варианты должны включать в свою формулу либо паранойю, либо какое-то совершенно детское, олигофреническое упрямство, не свойственное взрослым людям, либо какую-либо иную форму отрыва от реальности" – пишет Бабченко.

Напомним, российский политик Михаил Ходорковский полагает, что наступило время заката власти Путина.