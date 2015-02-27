Несколько дней назад мир стоял на грани полномасштабной войны - ОБСЕ

Всего несколько дней назад мир стоял на грани полномасштабной войны.

Об этом заявила на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Украине специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине Хайди Тальявини, сообщает "Гордон".

"Мы стояли на грани полномасштабной войны всего несколько дней назад, сейчас мы занимаемся деэскалацией конфликта и надеемся, что это станет необратимы процессом. Если орудия не умолкнут – не будет надежды на стабилизации ситуации, не говоря уже об установлении мира в Украине".

К началу первых переговоров в Минске количество жертв в Украине составляло около 4 тысяч, к переговорам 12 февраля эта цифра выросла до 6 тысяч, сообщила Тальявини.

Несмотря на договоренности, специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в течение нескольких дней отказывали в доступе в Дебальцево.

"Боевики захватили город Дебальцево, было пролито много крови и разрушений. Миссии ОБСЕ отказывали в доступе в этот город для мониторинга ситуации. К счастью, в последние дни, наконец, начался отвод тяжелых вооружений", – сообщила Тальявини.

По ее словам, если ситуация не станет развиваться и дальше в позитивном русле, "мы окажемся в негативной спирали и скатимся к еще более серьезному кризису, который грозит полномасштабной войной".

"Снизилось количество военизированных атак, отводится вооружение, в первую очередь тяжелое. Но если эскалация будет продолжена, то наша трехсторонняя группа будет готова предпринять все необходимые меры для выполнения минских соглашений в полном объеме", – заявила Тальявини.

В ближайшее время контактная группа должна собраться, чтобы договориться о посещении зоны конфликта в Украине представителями Международного Красного креста и ООН.

"Хотела бы предложить, как можно скорее разработать планы по устранению неразорвавшихся снарядов и другого наследия войны. Нужно принимать меры, чтобы облегчить страдания более миллиона беженцев", – сказал представитель ОБСЕ.

"Похоже, мы находимся на перепутье – продолжится ли конфликт или здравый смысл возобладает", – подытожила Тельявини.

Напомним, ранее в ООН отмечали, что война в Украине ухудшила отношения между Россией и значительной частью мира до такой степени, что "призрак холодной войны, кажется, уже выползает из тени".