Наступление боевиков на Дебальцево, это нарушение Минских соглашений - ОБСЕ

Наступление боевиков на Дебальцево Донецкой области стало нарушением Минских соглашений от 12 февраля.

Об этом сказал председатель СММ ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан в ходе видеоконференции во время заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Украине, пишет ТСН со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сразу после вступления в силу решения о прекращении огня произошло массированное наступление повстанцев вокруг города Дебальцево и это стало попыткой создать новые факты на месте и таким образом изменить основу, на которой был согласован последний пакет мер. Эти нападения идут вразрез с буквой и духом минских соглашений", - сказал он.

Апакан также отмечает, что процесс отвода тяжелых вооружений в зоне конфликта на Донбассе только начался, и призывает стороны конфликта принимать дополнительные меры для его осуществления.

"Что касается отвода тяжелых вооружений, то вчера наши наблюдатели начали мониторинг передвижения тяжелого вооружения от линии соприкосновения в нескольких местах. Несмотря на то, что СММ не смогла установить происхождение или окончательные места хранения этих вооружений, это является отрадным событием. Но это лишь начало процесса, и мы призываем стороны принимать дополнительные меры в этом направлении", - сказал он.

По его словам, в последние дни боевые действия существенно сократились по всей зоне конфликта, хотя имели место случаи боевых действий вокруг Донецкого аэропорта, а также недалеко от Мариуполя.

Напомним, ранее спецпредставитель ОБСЕ, участник трехсторонней контактной группы Хайди Тальявини отметила, что в результате напряженных боев за Дебальцево было много жертв и огромных разрушений.

Она также указала, что в течение нескольких дней ОБСЕ отказывали в доступе в район Дебальцево.

видео: ТСН