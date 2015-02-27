Порошенко обсудил с Меркель ввод миротворцев Евросоюза на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Украина заинтересована, чтобы миротворческий контингент для Донбасса был сформирован как миссия Европейского Союза. Ради этой цели важна координация усилий украинского государства и ее западных партнеров, в частности Германии.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Порошенко отметил, что украинская сторона выполняет Минские договоренности, зато боевики не придерживаются режима прекращения огня.

"Собеседники согласились, что ЕС в вопросе дальнейшей политики в отношении России должен уделить должное внимание ситуации с выполнением всеми сторонами Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Петр Порошенко и Ангела Меркель также обсудили экономическую ситуацию в Украине и возможность дополнительных мер для ее стабилизации.

Меркель также заверила в дальнейшей поддержке Украины в вопросе предоставления финансирования по новой расширенной программе со стороны МВФ. Собеседники договорились поддерживать предметный диалог на уровне правительств двух стран, в частности между министерствами финансов.

Напомним, ранее экс-заместитель министра обороны Украины Вячеслав Кредисов в комментарии "Главреду" назвал три причины для ввода миротворцев ООН на Донбасс.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": Введение миротворцев ООН на Донбасс: позитив для Украины или замораживание конфликта.