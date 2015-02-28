В рядах ДНР идут чистки за сотрудничество с украинским подпольем - эксперт

Так называемое "министерство госбезопасности" ДНР, которое возглавляет Леонид Баранов, задержало главарей банд "Оплот" и "Восток".

Их обвиняют в сотрудничестве с украинским подпольем, сообщил лидер движения "Права справа" Дмитрий Снегирев в своем Facebook.

"Командиры подразделений из бандгруппировок "Оплот" и "Восток" были задержаны МГБ ДНР по обвинению в сотрудничестве с украинским подпольем", - заявил он.

Также Снегирев добавил, что причиной ареста послужила информация, опубликованная "Правой справой".

"22 февраля "Права Справа" обнародовала информацию о сотрудничестве командира отряда спецназа ДНР Ф. Муштранова с позывным "Патриот" с членами организации с целью передачи последним оперативной информации о местах базирования и маршрутах передвижения диверсионно-разведывательных групп спецназа ДНР", - сообщил он.

По данным Снегирева, "именно эта информация и стала причиной так называемых "кадровых чисток", которую провело МГБ ДНР среди командного состава бандформирований ДНР".

"Обнародование информации о сотрудничестве командира спецназа ДНР с проукраинским подпольем (ОИ " Права Справа"), имело целью продемонстрировать практические результаты оперативной работы украинского подполья на временно оккупированных территориях и влияние украинской правоохранительной системы на события на этих территориях", - резюмировал он.

Напомним, как сообщал "Главред", в зоне АТО на Донбассе был уничтожен главарь "отряда спецназа" так называемой ДНР Федор Муштранов (позывной "Патриот").