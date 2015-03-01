Боевики демонстративно "отводят" технику днем, а ночью возвращают ее к линии фронта

Боевики на Донбассе перегруппировывают свои силы, демонстрируя отвод тяжелой техники в дневное время суток, а ночью возвращают ее к линии фронта.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"Российско-террористические войска продолжают перегруппировку своих сил и средств, параллельно активно восстанавливая боеспособность ряда формирований, понесших в предыдущих боях чувствительные потери", - сообщил он.

По данным эксперта, особенно активно перегруппировка идет на Алчевско-Стахановском участке, Донецком и Мариупольском направлениях.

"В районе Алчевска (н.п.Перевальск) зафиксировано перемещение к линии соприкосновения 28 транспортных единиц с личным составом и боеприпасами в сопровождении 6 единиц бронированной техники", - добавил он.

Кроме того, Тымчук сообщил, что в Донецке была отмечена переброска пополнения для бандформирований, действующих в Петровском и Куйбышевском районах города (до 20 автомобилей с живой силой прибыло со стороны н.п.Снежное).

Также отмечается переброска к участку Пески – Авдеевка нескольких миномётных подразделений (всего 18 минометов).

На Донецком направлении фиксируется рост активности диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника.

"Террористы активно маскируют передвижение бронетехники и артиллерии. В районе Еленовка – Степное отмечаются маневры группы бронетехники (8 единиц, из которых 4 – танки). В частности, боевики осуществляют демонстративный отвод данной техники с позиций в тыл в дневное время, возвращение на позиции в темное время суток", - резюмировал Тымчук.

Напомним, за прошедшие сутки боевики несколько раз пытались атаковать позиции украинцев под Донецком, но были отбиты.

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