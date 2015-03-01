США передают Украине данные спутниковой разведки - СМИ

Американские власти передают Украине разведданные со своих спутников-шпионов, чтобы помочь в борьбе с боевиками на Донбассе, которых поддерживает Россия.

При этом снимки подвергаются редактуре и отдаются с задержкой не менее чем сутки, со ссылкой на TheWallStreetJournal передает Lb.ua.

"В прошлом году Белый дом удовлетворил запрос Украины о предоставлении ей фотографий и другой разведывательной информации. Но перед тем, как передавать эти данные, американские сотрудники вымарывают расположение военных объектов на территории России и ухудшают четкость снимков, чтобы расположение противника было не вполне различимо", - говорится в публикации.

По сведениям журналистов, такая "редактура" проводится из опасений, что актуальные разведданые спровоцируют Россию на более агрессивный военный ответ.

Кроме того, США опасаются, что эти снимки попадут российским военным, и те попытаются по ним определить возможности американских спутников.

Кроме того, журналисты отмечают, что перед тем, как передавать Украине снимки, в них затемняют территорию России, включая районы вдоль украинской границы, где боевики и российские войска создали плацдармы.

"Представители США заявили, что снимки, которые они передают украинцам, призваны повысить их осведомленность о происходящем на украинской территории, а не на российской. Эти представители опасаются того, что украинские силы могут использовать американскую визуальную информацию для нацеливания своих ударов по войскам на российской территории, что может привести к усилению эскалации", - выразили свое мнение журналисты.

Также издание сообщает, что отдельные представители Украины, которые пользуются доверием Вашингтона, получают от американских военных и спецслужб более важные разведданные, но эти сведения предназначаются только для них лично и не могут быть использованы на полях сражений.

По данным американских журналистов, именно с редактурой разведданых США и желанием получить более точные и актуальные данные, связаны переговоры Украины с Канадой о передаче спутниковых снимков.

Как сообщил пресс-секретарь правительства Канады по вопросам национальной обороны, эти переговоры находятся в завершающей стадии.