Боевики на Донбассе меньше стреляют, копят живую силу и военную технику: карта зоны АТО

За минувшие сутки, 27 февраля, боевики на Донецком направлении осуществили многочисленные обстрелы позиций сил АТО на Донбассе и населенных пунктов из стрелкового оружия и артиллерии. Под вражеский огонь попали Тоненькое, Каменка и Авдеевка.

Об этом на брифинге сообщил спикер штаба Антитеррористической операции полковник Андрей Лысенко.

Кроме того, возле Опытного произошло боевое столкновение наших сил с противником. Благодаря мастерству украинских военных атака была отражена, и украинские силовики вышли из боя без потерь.

На Луганском и Мариупольском направлениях за прошедшие сутки обстрелы не зафиксированы.

По оперативной информации штаба АТО, враг восстанавливает боеспособность - продолжается пополнение боекомплекта, материальных средств, горюче-смазочных материалов, а также накопления "живой" силы и военной техники. Россия продолжает поставлять на территорию, временно подконтрольную террористам, наемников, вооружения и военной техники. Напомним, что вчера в Россию вернулся 16-й так называемый "гуманитарный конвой".

Также сообщается, что за прошедшие сутки погибших среди украинских военных нет, трое были ранены.

Ранее "Главред" сообщал, что под Мариуполем были уничтожены и пропали без вести 11 российских спецназовцев.

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карта: mediarnbo.org