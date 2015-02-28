Порошенко назначил нового главу Винницкой обладминистрации

Президент Украины Петр Порошенко назначил председателем Винницкой областной государственной администрации Валерия Коровия.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Винницкую область представил активу области нового председателя областной государственной администрации Валерия Коровия. Глава государства назвал главными задачами для винницкой власти обеспечение обороноспособности, проведения реформ, противодействие любым попыткам дестабилизировать ситуацию", - подчеркивается в сообщении.

На встрече с руководством и депутатским корпусом Винницкой области Президент вручил Коровию удостоверение. При этом Порошенко поблагодарил экс-губернатора Анатолия Олейника за работу.

Соответствующие указы об увольнении Олейника (№ 113) и назначении Коровия (указ № 114) позже были опубликованы на сайте главы государства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Виннице антимайдан собрал митинг в поддержку участников штурма облсовета.