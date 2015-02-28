От субботы до субботы. Панический фронт, юбилей премьера и совпадения смертей

На фоне относительного затишья на Донбассе в "гибридной войне" против Украины открыт внутренний, финансово-панический фронт. Арсений Яценюк отметил год в качестве главы правительства без лишнего пафоса. Смерти Михаила Чечетова и Бориса Немцова подчеркнули драматизм ситуации в Украине и вокруг нее.

Режим прекращения огня на Донбассе худо-бедно соблюдается, и стороны конфликта начали отвод тяжелого вооружения, не скрывая готовности в случае необходимости оперативно восстановить статус-кво на линии соприкосновения. Миротворцы на востоке Украины, если и появятся, то не раньше, чем через полгода. Владимир Путин "порадовал" откровением на тему поражений украинской армии, которые ей наносят "вчерашние шахтеры и трактористы". Почему многие из них имеют монголоидные черты лица – российский президент предпочел не отвечать. Политические лидеры Европейского Союза, продолжая настаивать на необходимости выполнения Минских соглашений, заверяют в готовности ввести немедленно новые санкции, если Россия нарушит договоренности. Но в целом позиция Запада не существенно отличается от привычного "чувства глубокой обеспокоенности".

Путин выразил переполненную цинизма надежду, что войны с Украиной не будет, упорно продолжая отрицать факты присутствия российских военных на Донбассе. Сергей Лавров утверждает, что основой сохранения целостности нашей страны может стать внеблоковый статус (видимо, очередной призыв к федерализации ожидает своей очереди). Российское руководство не реагирует на призывы освободить продолжающую голодовку Надежду Савченко, хотя вряд ли не осознает тупиковый для себя характер ситуации с самой известной украинской военнопленной. Не лишним будет упомянуть и "ренессанс отношений", который Путин посулил Штатам устами своего пресс-секретаря Пескова в случае "учета интересов России".

В Украине тем временем был открыт новый фронт "гибридной войны" – финансово-панический. Скачкообразное родео гривны Национальный банк со скудными золотовалютными резервами вряд ли мог эффективно предотвратить, ситуацию усугубили граждане, начавшие разметать продукты с полок магазинов. Да и не лишенный провокационной составляющей "финансовый Майдан" под зданием НБУ добавил пикантности в сложившуюся ситуацию. Ряд политиков поспешил пропиариться на теме увольнения Валерии Гонтаревой, хотя далеко не очевидно, что председатель правления Нацбанка покинет свой пост. Как минимум – до выделения нового кредита МВФ, ожидающегося во второй декаде марта. Сегодня, словно под увеличительным стеклом, хорошо видны и ущербность коалиции в Верховной Раде, не решающейся брать на себя ответственность за происходящее, и готовность некоторых слуг народа возвести популизм в разряд государственной политики.

Арсений Яценюк накануне годовщины своего премьерства отстранил от выполнения служебных обязанностей им же назначенное руководство Государственной фискальной службы, дав понять, что поступает так, реагируя на жалобы представителей бизнеса. В интервью украинским телеканалам Арсений Петрович так и не смог найти в своей годичной работе ошеломляющего достижения, но заверил, что 2016 год станет периодом стабилизации. Яценюк продолжает возглавлять переформатированное правительство, нынешнему составу которого скоро стукнет 100 дней, но пока не может предъявить обществу масштабное улучшение качества жизни. Справедливо и другое: перед Яценюком-премьером стоят беспрецедентные вызовы, и очереди желающих занять его кресло не наблюдается.

Смерть Михаила Чечетова (по первым признакам – самоубийство) может изменить позицию судей в отношении высокопоставленных подозреваемых, которых служители Фемиды охотно выпускают под залог. Бывший регионал стал вторым за последних полгода погибшим экс-председателем Фонда государственного имущества. Куда больший резонанс вызвала смерть российского оппозиционера Бориса Немцова, расстрелянного в пятницу вечером неподалеку от Кремля. Российская пропагандистская машина наверняка предложит поклонникам политического таланта Путина, составляющим 86% от российского общества, версию, соответствующую их системе координат – можете не сомневаться.