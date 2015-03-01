Эксперт рассказал, когда оккупированные территории Донбасса вернутся в состав Украины

Возвращение оккупированных территорий Донбасса в состав Украины зависит от многих факторов и прогнозировать этот процесс сложно.

Об этом руководитель фонда "Майдан иностранных дел", экс-генконсул Украины в Стамбуле Богдан Яременко рассказал на чате в "Главреде".

"В этом уравнении практически все составляющие являются неизвестными: как будет разворачиваться ситуация в России, сколько у нее ресурсов для продолжения экспансии и милитаристской внешней политики, сколько терпения у россиян, за счет которых Путин обогащается и выстраивает свой рейтинг", заявил он.

"Непонятно, как будет разворачиваться ситуация в Украине: сможет ли Украина консолидироваться ради обороны, выработать наиболее эффективный способ сдерживания России, насколько украинская власть будет способна дать ответы на огромные и, признаемся честно, завышенные ожидания общества", считает эксперт.

"Непонятно, какой будет ситуация в ЕС и НАТО - как политическая, так и экономическая. Нет полной уверенности в том, как будет развиваться позиция и США, и Китая.

Все перечисленные составляющие и дают ответ на вопрос, как долго продлится война на востоке Украины. Но, кроме завершения боевых действий или деэскалации напряженности, к решению ситуации на востоке Украины я отнес бы восстановление и реинтеграцию оккупированных территорий. И, конечно, все составляющие этого процесса: политический, экономический, финансовый и остальные", подчеркнул дипломат.

"Если подходить к ситуации на востоке без драматизма, трагизма, а вполне реалистично - процесс не сможет завершиться раньше, чем через несколько лет. Но при этом я вовсе не считаю, что весь это период на Донбассе будут гибнуть люди, взрываться снаряды и стрелять артиллерия", заключил Яременко.

Напомним, ранее Яременко рассказал, чем НАТО ответит на милитаризм и агрессивность России.