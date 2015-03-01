Украинский воин: наша армия только начинается, но она лучше день ото дня

Украинский воин, доброволец, который находится в зоне АТО под Луганском, поделился впечатлениями от своих командировок по прифронтовой полосе.

Свои выводы он изложил в Facebook.

"Дорогие друзья, я тут поездил по командировкам. И вот, что я вам скажу: война только начинается. И наша армия только начинается. Но она лучше и лучше день ото дня", - убежден он.

Маслов подчеркнул, что все "петляния и перемирия – нам только на руку".

"Еще многое предстоит сделать: ввести штрафбаты для "пятисотых" и дезертиров, боевые уставы под НАТОвские стандарты переделать, истребить предателей в войсках, а остальных научить элементарным правилам соблюдения военной тайны", - уверен боец.

При этом доброволец подчеркнул, что в этом случае – "нам не только джавелины (американские противотанковые ракеты – прим. ред.) дадут, тогда еще и оккупантов от космоса отключат".

"И мы победим. Просто пока мы не созрели еще. Слава Україні!", - резюмировал он.

Больше о "перемирии" на Донбассе смотрите в спецтеме "Главреда".