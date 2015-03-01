Марш памяти Немцова: сине-желтые флаги под Кремлем и задержание украинского нардепа

Интрига сохранялась до последнего: сколько россиян выйдут на траурный марш памяти Бориса Немцова в центр Москвы 1 марта? Для скольких десятков, сотен, а может, сотен тысяч жителей 12-миллионной российской столицы убийство оппозиционера у стен Кремля стало той точкой невозврата, достигнув которой они скажут "нет" преступному режиму Путина?

Накануне было сложно сказать, насколько шокировала Москву, да и всю Россию, весть об убийстве бывшего губернатора Нижегородской области, экс-председателя правительства, лидера общественного движения "Солидарность". Судя по опросам случайных прохожих в центре Белокаменной, сделанным одним из телеканалов, только каждый пятый мог четко выразить свою мысль о Немцове как политике-демократе.

Маршем по Москве

Еще вчера организаторы марша заявляли о предполагаемых 50 тысячах участников. Но сегодня по их предварительным оценкам на улицы Москвы вышли до 100 тысяч человек. Местная полиция озвучивает как всегда другие, заниженные, цифры — всего 21 тысяча. Однако можно сказать, что это одна из самых массовых акций в российской столице со времен Болотной.

Проход в точку начала митинга — через рамки металлоискателя. Их пропускная способность низкая: у людей проверяют сумки, иногда обыскивают. Народу, действительно, много. Говорят, что даже на ближайших станциях метро — заторы: поезда задерживаются, станции заполнены.

С некоторым запозданием колона начинает двигаться. Впереди — огромные плакаты с надписями: "Герои не умирают" и "Эти пули для каждого из нас". В руках у людей российские флаги с траурными ленточками, фотографии Немцова и плакаты: "Я — Борис!". Есть и флаги Украины.

"Когда убивают лидера оппозиции у стен Кремля, любая акция перерастает в политическую. Мы понимаем, что все люди, которые критикуют Путина — в группе риска", — говорит оппозиционер Илья Яшин, стоящий в начале колонны.

На узких улицах шествие то и дело останавливается. Дело в том, что маршрут следования довольно короткий — всего около трех километров. Возможно, поэтому колона время от времени замирает, чтобы растянуть марш во времени, а также дать возможность тем, кто идет в хвосте, подтянутся.

Маршрут следования оцеплен полицией. Близлежащие улицы перекрыты. Над головами то и дело кружат вертолеты.

Отдельная колона сформирована в поддержку Надежды Савченко.

Впереди идут адвокаты украинской летчицы. К слову один из них — Марк Фейгин был адвокатом и Бориса Немцова в мае 2012 года.

Участники колоны иногда кричат: "Нет войне!", "В Киеве — братья, фашисты — в Кремле", "Россия без Путина", "Не забудем, не простим". Но все же большинство пришедших идут молча, неся несколько цветов в руках.

Появляется информация о задержании депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко. "Меня задержала полиция. Отвели в автозак, отбирали паспорт. Потом паспорт вернули и вывели из автозака, ударили. Сейчас держат возле автозака, не отпускают. Я ничего не выкрикивал, плакатов и флагов не нес — задержали просто за футболку. Сейчас ведут в отделение полиции", — написал Гончаренко на своей странице в соцсети.

И это вскоре подтверждает московская полиция. Там не уточняют причины, а лишь говорят о дальнейших действиях: "Гончаренко будет передан представителям СКР для проведения дальнейших процессуальных действий". Из неофициальных источников становится понятно: Гончаренко якобы проходит по делу о пожаре в Одессе 2 мая прошлого года, возбужденному и в России.

…Тем временем марш растягивается по всему маршруту. Когда голова колоны достигла Москворецкого моста, места убийства Бориса Немцова, ее хвост еще не успел сформироваться — не все прошли через пропускные рамки.

Место гибели оппозиционера ограждено. Людям приходится фактически забрасывать цветы через забор.

На мосту в мегафон выступает сопредседатель партии РПР-ПАРНАС, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов.

"Посмотрите на их последние митинги: они открыто говорили о том, что надо убивать предателей, "пятую колонну"! — сказал политик. — Предатели — это мы с вами, кто говорит, что не хочет воевать, не хочет коррупции, хочет жить в справедливом обществе. Мы продолжим борьбу за страну, где права человека и демократия является высшей ценностью. Борис посвятил свою жизнь этому и, в конце концов, положил ее на эту борьбу".

Ближе к 18.00 по Москве полиция предупреждает, что все готово для запуска ранее перекрытого дорожного движения…

Напомним, оппозиционер Борис Немцов был убит четырьмя выстрелами, предположительно, из пистолета Макарова, в спину у стен Кремля в каких-то нескольких сотнях метров от Лобного места — места публичной казни московскими царями неугодных.

Вечером 27 февраля Немцов был в эфире радио "Эхо Москвы". Говорил об Украине и России, а еще о проведении марша "Весна" в Марьино 1 марта. Затем он встретился с гражданкой Украины, поужинал с ней в ГУМе, вместе они пересекли Красную площадь, прошли мимо собора Василия Блаженного и спустились на Москворецкий мост, где и произошло убийство — из машины белого цвета прозвучало несколько выстрелов. Свидетелем преступления стала украинская модель Анна Дурицкая. А еще, предположительно несколько видеокамер, которыми окружен Кремль. Девушку содержат под стражей в одной из московских квартир — она проходит по делу в статусе свидетеля, а видео с некоторых камер уже появилось в сети.

Убийство в версиях

Те, кто посчитал смерть политика собственной трагедий, пришли на место убийства еще накануне. С цветами. Там они говорили о возможных версиях совершенного преступления. Главная из них — политическая.

Касьянов был на месте спустя сорок минут после убийства. Он заявил: "Это — расправа. Других версий у меня нет. То, что лидер оппозиции демонстративно расстреливается у стен Кремля это за пределами воображения".

Еще один оппозиционер Илья Яшин утверждает, что политик собирался опубликовать в Москве доклад о войне в Украине и участии в ней России. Он говорит, что тот собрал документальные подтверждения присутствие российских сил на территориях Донецкой и Луганской областей, а так же руководства ими непосредственно из Кремля. Ныне после обыска в квартире политика, Яшин уверен: все документы были изъяты, а значит — потеряны.

Кремль молчит. Путин лишь отправляет телеграмму матери Немцова Дине Яковлевне Эйдман. "Он всегда прямо и честно заявлял свою позицию, отстаивал свою точку зрения. Будет сделано все, чтобы организаторы и исполнители подлого и циничного убийства понесли заслуженное наказание", — сказано на сайте президента.

Тем временем президентские версии убийства Немцова озвучивают другие. По высказываниям приближенных к "телу", можно понять, что мог бы сказать глава государства.

Убийство — неудачная провокация.

"При всем уважении к памяти Бориса Немцова, в политическом плане он не представлял какой-либо угрозы, разумеется, политической, для действующего руководства России и для Владимира Путина, — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. — Если мы сопоставим уровень популярности, рейтинги Путина, правительства в целом и так далее, то Борис Немцов был чуть более чем среднестатистический гражданин".

Убийство — дело рук западных, а может, и украинских спецслужб.

"Такова их практика. Сперва приближают человека, окрыляет его, называют другом Америки и Европы, затем приносят в жертву, чтобы обвинить в этом политическое руководство. Таких примеров очень много, — считает глава Чеченской Республик Рамзан Кадыров. — Нельзя при этом не учитывать и ненависть Киева к России. Именно руками украинских спецслужб мог быть приведен в исполнение приговор, вынесенный Немцову в какой-либо западной столице. Но Борис Ефимович сегодня не являлся реальным претендентом на власть в России. Более того, Немцов был, более чем кому-либо, нужен власти, как оппозиционер, который формально есть, но реально не является ярким лидером так называемой оппозиции".

Убийство — следствие высказываний Немцова по поводу войны на Донбассе.

"Поверяется версия, связанная с внутриукраинскими событиями. Не секрет, что среди обеих конфликтующих сторон есть очень радикальные персонажи, не подчиняющиеся никаким властям", — заявил официальный представитель следственного комитета РФ Владимир Маркин.

Убийство — месть ревнивца.

"Я не исключаю и бытовую версию. Рядом с ним была молодая девушка. Здесь может быть и связь: она с Украины, топ-модель, может быть, какой-то ее ухажер, жених узнал, что она поехала в Москву, и мог отомстить", — сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Как известно, что у этого человека на языке, то у Путина в голове.

Карманные российские телеканалы наперебой стали выдвигать и другие версии. Среди них: радикальный ислам (мол, ему поступали угрозы в связи с его позицией относительно расстрела редакции журнала Charlie Hebdo) и бизнес интересы.

В Украине же не сомневаются: Немцов — жертва режима Путина. И, пожалуй, точнее всех выразился лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сказал: "Соболезнуем всему российскому народу, который, живя в ХХІ веке, очутился в худших условиях советского союза, где ликвидация "неугодных" — норма".

Фото: Facebook Алексея Гончаренко, meduza.io, @ FedIvanica, @tvrain