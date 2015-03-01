Эксперт рассказал, зачем Путину Крым и почему ему не нужны два миллиона крымчан

Оккупация Крыма была нужна руководству России только для масштабного воровства бюджетных денег.

Такое мнение выразил дипломат Богдан Яременко во время чата в "Главреде".

"Для мыслящего человека вполне понятно, что решение проблемы обеспечения Крыма лежит не в сооружении инфраструктуры, а в плоскости решения проблемы незаконной аннексии. Моя логика очень проста: решаем проблему аннексии – никаких проблем с обеспечением Крыма нет", - отметил эксперт.

В то же время он выразил уверенность, что Россия нисколько не заботиться о решении проблем жителей Крыма.

"Россия и тут заботится не столько об удовлетворении нужд крымчан (ими, как мы уже видим, Россия не интересуется абсолютно), а пытается создать еще один гигантский инфраструктурный проект для отмывания денег", - заявил Яременко.

По его мнению, "мировой чемпионат "как украсть бюджетные деньги" выиграет Россия".

"Мы это уже видели на Олимпиаде в Сочи. Крым же Россия будет развивать прежде всего как гигантскую военную базу, и все наличные более двух миллионов населения Крыма России там явно будут не нужны", - резюмировал он.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее дипломат рассказал, когда оккупированные боевиками территории Донбасса вернутся в состав Украины.