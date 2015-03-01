Эксперт рассказал, зачем Путину Крым и почему ему не нужны два миллиона крымчан

Оккупированный полуостров нужен России, чтобы выиграть "чемпионат" по воровству бюджетных денег.
Оккупация Крыма была нужна руководству России только для масштабного воровства бюджетных денег.
Такое мнение выразил дипломат Богдан Яременко во время чата в "Главреде".
"Для мыслящего человека вполне понятно, что решение проблемы обеспечения Крыма лежит не в сооружении инфраструктуры, а в плоскости решения проблемы незаконной аннексии. Моя логика очень проста: решаем проблему аннексии – никаких проблем с обеспечением Крыма нет", - отметил эксперт.
В то же время он выразил уверенность, что Россия нисколько не заботиться о решении проблем жителей Крыма.
"Россия и тут заботится не столько об удовлетворении нужд крымчан (ими, как мы уже видим, Россия не интересуется абсолютно), а пытается создать еще один гигантский инфраструктурный проект для отмывания денег", - заявил Яременко.
По его мнению, "мировой чемпионат "как украсть бюджетные деньги" выиграет Россия".
"Мы это уже видели на Олимпиаде в Сочи. Крым же Россия будет развивать прежде всего как гигантскую военную базу, и все наличные более двух миллионов населения Крыма России там явно будут не нужны", - резюмировал он.
Напомним, как сообщал "Главред", ранее дипломат рассказал, когда оккупированные боевиками территории Донбасса вернутся в состав Украины.