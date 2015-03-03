Сын коммунистки Александровской помогает организовывать кровавые теракты в Харькове - СМИ

3 марта 2015, 02:19

Александр из Белгорода руководит "Харьковскими партизанами".

Сын экс-депутата Верховной Рады от КПУ Аллы Александровской Александр.

Сын экс-депутата Верховной Рады от КПУ Аллы Александровской Александр помогает организовывать кровавые теракты в Харькове бандитам из террористической организации "Харьковские партизаны".

Об этом сообщает ТСН.

Координатор данной терорганизации Олег Собченко - добрый товарищ сына Александровской, которая является организатором сепаратистских митингов в Харькове, а ныне - митингов "за мир". Сын же Александровской находится в российском Белгороде. Пока мать в Харькове отрабатывает один сценарий Кремля, устраивая митинги, ее сын в Белгороде работает над другим, как приумножить количество убитых харьковчан с помощью терактов.

Журналисты издания решили открыть занавес, кто именно стоит за этими терактами, которые произошли во время шествия в память жертв Евромайдана

 Уже на следующий день СБУ заявила, что задержали организатора теракта по прозвищу "Рыжий". Еще в ноябре он уехал в Белгород прямо в руки спецслужб России, которые дали ему оружие и провели обучение.

"Совершен теракт был группой в составе трех человек. Все трое - граждане Украины. Старший - организатор и непосредственно исполнитель, житель города Харькова, активный участник в 2014 году незаконной террористической организации "Оплот", - заявил глава СБУК Валентин Наливайченко.

Жизнь харьковчан была оценена в 10 тысяч долларов. В этой группе был и сотрудник харьковского "Беркута". Другие - участники Антимайдана в Киеве. Все принимали участие в кровавом разгоне майдановской колонны в Мариинском парке. Организатор - не жалеет о том, что совершил.

В минувшем году после начала войны на Донбассе в Харькове начали звучать выстрелы и взрывы. Их устраивали участники местного Антимайдана. Опасаясь ареста, летом они выехали на территорию России - в Белгород. А позже с помощью Главного разведывательного управления Минобороны РФ создали реальную террористическую организацию с названием "Харьковские партизаны".

Все ее члены являются завербованными агентами спецслужбами РФ. И вся их деятельность в настоящее время: инструктаж, задачи, деньги, оружие прямо связаны с ГРУ России. Один из координаторов этой террористической организации - это Вадим Монастырев, милиционер одного из райотделов Харьковской милиции. Он занимался розыском и говорят, сидел на потоках контрабанды.

Руководитель террористов - еще один харьковский милиционер - Олег Собченко. Он тоже работал в уголовном розыске. Его характеризуют, как человека, который, мягко говоря, не уважал закон. В Белгороде он организовал такое себе легальное прикрытие - бригады по ремонту квартир. Он набирает в них харьковчан, которых далее и вербует в террористы.

Сегодня его организация взяла на себя ответственность за большинство взрывов в Харькове. Например, теракт на станции Шебелинка анонсировал Филипп Экозьянц. Он харьковчанин, который сбежал с террористами в Белгород и там популяризирует эту террористическую организацию.

Как известно, 22 февраля в Харькове возле Дворца спорта во время шествия проукраинских активистов произошел взрыв.

По факту взрыва открыто уголовное производство по ч.3. ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели людей). Продолжается следствие.

видео: ТСН.

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