Россияне гонят танки к Новоазовску и конвои по "южному"и "северному" маршрутам

Несмотря на объявленное перемирие на Донбассе, российские наемники и террористы в зоне конфликта продолжают концентрировать силы и средства на отдельных участках и направлениях, значительно усиливая свои основные ударные тактические группы и продолжая обстреливать передовые позиции украинских войск, а на отдельных участках и проводя атакующие действия тактического уровня.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

"За последние сутки зафиксировано перемещение на территорию Донбасса с территории России очередных 3-х конвоев снабжения – как по "южному", так и по "северному" маршрутам", - пишет Тымчук.

По его информации, "особо активно противник наращивает боеспособность своей Новоазовской тактической группы путем переброски подкреплений как с севера от Тельманово, так и с территории РФ, непосредственно через украинско-российскую границу.

На данный момент количество танков на этом направлении доведено до 17 единиц (большая часть пока находится непосредственно на северных окраинах Новоазовска и на север от данного населенного пункта), боевых бронированных машин (ББМ) - более 30 единиц", - отмечает эксперт.

"На переднем крае" в данном районе действуют небольшие и мобильные отряды "Армии ДНР", которые путем наступательных действий пытаются отодвинуть достигнутую украинскими войсками линию Широкино – Павлополь.

Для проявления такого рода активности террористы и российские наемники получили идеальные условия – отсутствие особого противодействия украинских войск, выполняющих условия мирных Минских соглашений, способствует проведению противником мероприятий по повышению уровня боеспособности своих формирований. Украинские войска исключительно обороняются и открывают только ответный огонь", - подытожил нардеп.

Напомним, ранее Тымчук сообщал, что боевики продолжают грубо нарушать Минские договоренности, обстреливая позиции украинских войск и гражданские объекты, в том числе с использованием артиллерии и тяжёлого пехотного вооружения.

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