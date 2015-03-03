Депутаты продолжили драку в зале парламента: спикер досрочно закрыл вечернее заседание

Вечернее заседание Верховной Рады досрочно закрыто, это произошло после стычки между депутатами из фракции Радикальной партии и группы "Воля народа".

Об этом передает УНИАН.

Сначала председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман объявил перерыв, но после того, как схватка продолжилась, досрочно закрыл заседание парламента.

В частности, в драке принимал активное участие лидер Радикальной партии Олег Ляшко, которого Гройсман, после объявления перерыва позвал к себе словами "Иди сюда". В драке принимали участие и другие депутаты из Радикальной партии, а также из группы "Воля народа".

Перед схваткой Ляшко подошел к руководителю группы "Воля народа" Игорю Еремееву с требованием, чтобы из сессионного зала был выведен Сергей Мельничук, который прошел в парламент по списку Радикальной партии, но был исключен из фракции, а сегодня вошел в группу "Воля народа".

Ляшко также пытается сорвать с народного депутата Сергея Мельничука погоны, поскольку тот одет в военную форму.

Опять драка, опять Ляшковцы и Мосейчук pic.twitter.com/xBZnP75dfu — Alex Ryabchyn (@alexrbchn) March 3, 2015

Напомним, ранее сообщалось, что после драки в сессионном зале Верховной Рады народные избранники продолжили выяснять отношения в кулуарах парламента.

Видео: @alexrbchn.