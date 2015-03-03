Наемники нарушают минские договоренности: сроки их выполнения сорваны

Спикер МИД Украины Евгений Перебийнис заявил, что сроки выполнения первых двух пунктов минских договоренностей - прекращение огня и отвод тяжелого вооружения - были сорваны, и не по вине украинской стороны.

Об этом он сообщил во время брифинга, пишет ЛІГАБізнесІнформ.

"Сроки выполнения первых пунктов минских договоренностей сорваны, и сорваны не украинской стороной", - отметил дипломат.

"Мы демонстрировали готовность неотложно выполнять взятые на себя обязательства, в том числе и по срочному прекращению огня. Как вы знаете, совсем недавно удалось достичь прекращения огня, и то не окончательно, потому что нарушения продолжаются", - подчеркнул Перебийнис.

По его словам, дальнейшая стратегия украинской стороны заключается в том, чтобы в полной мере выполнять все основные пункты плана.

"В первую очередь, необходимо сохранить режим прекращения огня и завершить полностью отвод тяжелого вооружения, который, хоть и начался, к сожалению, сопровождается со стороны России и боевиков целым рядом нарушений", - сказал спикер МИДа.

"Также среди приоритетов стоит вопрос об обмене пленными в формате "все на всех", это наша принципиальная позиция. Это задание тоже четко прописано в комплексе мероприятий, как и четкие сроки выполнения этих договоренностей", - добавил дипломат.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал конфликт на востоке Украины, заявив, что там "хрупкое перемирие".