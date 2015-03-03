Обама и европолитики пригрозили РФ: реакция на срыв минских договоренной будет "сильной"

Во вторник, 3 марта, президент США Барак Обама, глава Франции Франсуа Олланд и канцлер ФРГ Ангела Меркель заявили, что в случае нарушения минских договоренностей будет необходима сильная реакция мирового сообщества.

Об этом сообщили в Елисейском дворец по результатам телефонных переговоров лидеров государств насчет ситуации в Украине и Ливии, пишет ТАСС.

В то же время агентство уточнило, что политики "выразили полную поддержку пакета мер, принятых в Минске 12 февраля".

"Они подтвердили их единство взглядов на пути урегулирования кризиса на востоке Украины", - добавили журналисты. Также, по их данным, участники беседы "напомнили о связи между действующими санкциями (против России - ред.) и осуществлением всего минского пакета".

Лидеры США, Франции и Германии подчеркнули, что "в случае значительных нарушений процесса выполнения положений минских договоренностей потребуется сильная реакция мирового сообщества".

Напомним, ранее спикер МИД Украины Евгений Перебийнис заявил, что сроки выполнения первых двух пунктов минских договоренностей - прекращение огня и отвод тяжелого вооружения - были сорваны, и не по вине украинской стороны.