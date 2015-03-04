Эксперт рассказал, что является главным страхом Кремля

Для того, чтобы прижать Россию, существует намало рычагов влияния - вопрос только в том, как скоро Запад решится поставить в этой истории жирную точку. Болезненная реакция России на разговоры о возможном ее отключении от системы SWIFT подтверждает, что такие действия Запада были бы самым ощутимым и эффективным ударом по РФ.

Такое мнение высказал экс-глава МИДа Владимир Огрызко, пишет Новое время.

Дипломат напомнил, что заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак заявил, что, если Запад решится на отключение РФ от международной системы межбанковских коммуникаций SWIFT, ответным действием станет отказ от выплаты долгов.

"Что ж, мы уже имели опыт того, как СССР отказывался платить по долгам царской России. Это чисто большевистский подход, который может привести к одному-единственному результату: полному и тотальному краху российской экономики. Ведь принятие такого решения будет означать абсолютную изоляцию РФ от всего остального мира", - говорит Огрызко.

"Достаточно припомнить тот факт, что около 40-45% продовольствия Россия завозит из-за границы, поэтому прекратить возвращать внешние долги будет не так просто, как кажется кое-кому в Кремле.

Кроме того, эта болезненная реакция России на разговоры о возможном отключении государства от системы SWIFT подтверждает, что такие действия Запада были бы самым ощутимым и эффективным ударом по РФ. Если, конечно, такое решение будет принято.

Отключение от SWIFT будет означать постепенное падение экономики России до "мусорного" уровня, который западные кредитно-рейтинговые агентства уже присвоили ее банкам и предприятиям. Поэтому Россия очень боится этого шага Запада и пытается максимально его оттянуть.

Впрочем, есть и другой вопрос, крайне опасный для российской экономики – о нем, к сожалению, пока не говорят: это ограничение продажи российского оружия на мировых рынках. Ведь РФ занимает второе место среди мировых экспортеров оружия, уступая только США. Продажа оружия – третья по значимости статья доходов российского бюджета, после нефти и газа. Если бы Запад принял необходимые меры, чтобы перекрыть этот денежный поток, то получил бы еще один весьма эффективный инструмент давления на Россию, подытожил бывший глава МИДа.

Ранее западные СМИ писали, что в арсенале Запада есть чрезвычайно мощное оружие влияния на Российскую Федерацию, развязавшую агрессию против Украины, которое может произвести эффект "экономической ядерной бомбы" - международная платежная система SWIFT.