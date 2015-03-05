Рада позволила арестовать трех судей Печерского суда

Верховная Рада дала согласие на задержание трех судей Печерского райсуда Киева.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Ранее просьбу о задержании и аресте Виктора Кицюка, Сергея Вовка и Оксаны Царевич подала Генеральная прокуратура.

За разрешение на арест Кицюка свои голоса отдали 289 депутатов. Арестовать Вовка Рада разрешила 296 голосами, а за задержание Царевич проголосовали 286 народных избранников.

В своем представлении о разрешении на задержание судей генпрокурор пояснил, что все трое подозреваемых игнорируют требования следователей и отказываются получать уведомления о подозрениях.

Как известно, ранее глава Верховного суда Ярослав Романюк дал согласие на арест трех судей, которые вели громкие дела во времена Януковича.

Генпрокурор Виктор Шокин инициировал перед Высшей квалификационной комиссией судей отстранение указанных судей с занимаемых должностей и попросил разрешения на их задержание.

Всех трех судей подозревают в вынесении заведомо неправосудных решений в отношении активистов Автомайдана и в других делах.